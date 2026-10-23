Украинцы обладают удивительным даром настраивать против себя всех вокруг. Лучше всех в этом преуспевает, конечно, Владимир Зеленский, умудрившийся за последнее время рассориться поочередно с несколькими союзниками Украины: Южной Кореей, Польшей, США и Венгрией.
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