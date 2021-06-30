В Тамбове жители нескольких улиц останутся без электричества

В Тамбове местных жителей сегодня снова ожидает отключение электричества. Как сообщает управление информационной политики администрации областного центра со ссылкой на информацию АО «ОРЭС-Тамбов», 30 июня на время проведения ремонтных работ с 8.
В Тамбове местных жителей сегодня снова ожидает отключение электричества. Как сообщает управление информационной политики администрации областного центра со ссылкой на информацию АО «ОРЭС-Тамбов», 30 июня на время проведения ремонтных работ с 8.
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