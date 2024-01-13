Microsoft возглавила список самых дорогих компаний мира, обогнав Apple

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Microsoft стала самой дорогой публичной компанией мира, обогнав Apple. Акции Microsoft выросли более чем на 3% за неделю, в результате чего рыночная капитализация компании достигла $2,89 трлн, в то время как акции Apple упали более чем на 3%, снизив ее оценку до $2,87 трлн.