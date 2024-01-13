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Microsoft возглавила список самых дорогих компаний мира, обогнав Apple

Microsoft возглавила список самых дорогих компаний мира, обогнав Apple

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Microsoft стала самой дорогой публичной компанией мира, обогнав Apple. Акции Microsoft выросли более чем на 3% за неделю, в результате чего рыночная капитализация компании достигла $2,89 трлн, в то время как акции Apple упали более чем на 3%, снизив ее оценку до $2,87 трлн.

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