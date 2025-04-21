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Ученые из Университета Токио раскрывают природу «озарения»

В ходе исследований, проведенных в Университете Токио (University of Tokyo), ученые пролили свет на природу «озарения» — момента, когда человек внезапно обретает глубокое понимание сложной концепции или находит решение проблемы.

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