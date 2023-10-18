В Белгородской области ПВО сбила шесть беспилотников

РИАМО - 18 окт. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе система противовоздушной обороны сбила шесть дронов самолетного типа.
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