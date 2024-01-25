RT: за 10 лет стала молодежь стала прагматичнее и стрессоустойчивее

За последние десять лет российские студенты стали более прагматичными и нацеленными на результат. К таким выводам пришли аналитики образовательной платформы "Академика", основываясь на рассказах преподавателей.
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