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RT: за 10 лет стала молодежь стала прагматичнее и стрессоустойчивее

RT: за 10 лет стала молодежь стала прагматичнее и стрессоустойчивее

За последние десять лет российские студенты стали более прагматичными и нацеленными на результат. К таким выводам пришли аналитики образовательной платформы "Академика", основываясь на рассказах преподавателей.

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