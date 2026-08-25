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Через 30 лет начнется сокращение населения Земли: глобальная рождаемость катастрофически падает

Через 30 лет начнется сокращение населения Земли: глобальная рождаемость катастрофически падает

В настоящее время мировой коэффициент рождаемости на уровне 2,2. При сохранении тенденции еще 30 лет население Земли будет увеличиваться - к 2056 году достигнет 9 миллиардов, а затем начнет неизменно уменьшаться.

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