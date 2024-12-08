Крылатая история: 85 лет ОКБ им. Микояна

8 декабря 2024 года исполняется 85 лет со дня основания Опытно-конструкторского бюро им. А.И. Микояна, которое стало символом инженерной мысли и отечественного авиационного искусства и сегодня входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха.