Крылатая история: 85 лет ОКБ им. Микояна

8 декабря 2024 года исполняется 85 лет со дня основания Опытно-конструкторского бюро им. А.И. Микояна, которое стало символом инженерной мысли и отечественного авиационного искусства и сегодня входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха.
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