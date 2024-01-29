Курганские полицейские повторили рекорд 50-летней давности по раскрытию убийств

В Курганской области сотрудники полиции в 2023 году достигли стопроцентного раскрытия убийств. Представители правоохранительных органов региона достигали такого показателя только один раз, и это было 50 лет назад.
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