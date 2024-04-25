Сбежала из Голливуда: стало известно, где Эмбер Херд начала новую жизнь

Актриса пришла, наконец, в себя после скандальных разборок с Деппом. Эмбер Херд обнаружилась в Мадриде, где живет с дочкой LEGION-MEDIAЭмбер Херд, которая отпраздновала на днях свой 38-й по счету день рождения, напомнила о себе опубликовав на своей страничке в социально Сети свое фото.