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Сбежала из Голливуда: стало известно, где Эмбер Херд начала новую жизнь

Сбежала из Голливуда: стало известно, где Эмбер Херд начала новую жизнь

Актриса пришла, наконец, в себя после скандальных разборок с Деппом. Эмбер Херд обнаружилась в Мадриде, где живет с дочкой LEGION-MEDIAЭмбер Херд, которая отпраздновала на днях свой 38-й по счету день рождения, напомнила о себе опубликовав на своей страничке в социально Сети свое фото.

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