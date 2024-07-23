Сергей Собянин: С 2010 года в Москве благоустроены 42 набережные

Специалисты приводят в порядок прибрежные территории Сергей Собянин рассказал в своём Telegram-канале о том, что за последние годы в столице благоустроили 42 участка набережных, расположенных вдоль Москвы-реки.
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