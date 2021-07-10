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Петржела — о переходе Лунева: «Зениту» одного Кержакова не хватит, из-за ЛЧ будет большая нагрузка»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход бывшего вратаря санкт-петербургского клуба Андрея Лунева в немецкий «Байер» на правах свободного агента.

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