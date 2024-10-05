Настроение – гордость: учитель из Ялты стала победителем Всероссийского конкурса

Настроение – гордость: учитель из Ялты стала победителем Всероссийского конкурсаВ Москве объявили имена абсолютных победителей VII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России».
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