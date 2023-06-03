Эрдоган одним словом показал, чего стоят европейские политики, выставив на посмешище Санду и весь ЕС

29K прочитали После начала конфликта в Восточной Европе было создано новое объединение государств под названием Европейские политическое сообщество, предназначенное для того, чтобы консолидировать страны Европы, в том числе и те, что не входят в состав ЕС.
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