Незамеченная победа: как Украине удалось возобновить экспорт по Черному морю

О статье Автор, Анастасия Зануда Должность, Украинская служба Би-би-си Пока все внимательно следили за тем, как польские фермеры и перевозчики блокировали украинскую границу, Украине удалось восстановить главный экспортный путь для своего зерна в Черном море в объемах, близких к довоенным.