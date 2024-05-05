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Незамеченная победа: как Украине удалось возобновить экспорт по Черному морю

О статье Автор, Анастасия Зануда Должность, Украинская служба Би-би-си Пока все внимательно следили за тем, как польские фермеры и перевозчики блокировали украинскую границу, Украине удалось восстановить главный экспортный путь для своего зерна в Черном море в объемах, близких к довоенным.

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