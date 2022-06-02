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Ангела Меркель в первом публичном комментарии по поводу спецоперации России выразила солидарность с Украиной

Ангела Меркель в первом публичном комментарии по поводу спецоперации России выразила солидарность с Украиной

Бывший руководитель немецкого правительства Ангела Меркель в своем первом публичном комментарии по поводу российской специальной операции выразила солидарность с Украиной.

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