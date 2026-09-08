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Регулярно тренирующиеся пожилые люди сохранили форму за девять лет

Регулярно тренирующиеся пожилые люди сохранили форму за девять лет

Аналитический материал в The Conversation, распространённый MedicalXpress, разбирает результаты девятилетнего продольного лабораторного наблюдения за группой регулярно тренирующихся пожилых людей.

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