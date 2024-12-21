«Число постоянно сокращается», – беглая либералка скулит, что в России всё меньше заукраинцев

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Не пропагандой надо заниматься, а воспитывать патриотизм в молодых с молоком матери.Как говорили, если не воспитал ребенка пока он лежит попрек лавки, а  не вдоль,, то считай с воспитанием пропал.
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5 час.
Юрий анин
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Юрий Золотарев
Ну шо, подлюжка? На &quot;золотую пулю&quot; ты себе уже набормотала!
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3 час.

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