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TNI: США и НАТО напуганы беспилотником «Герань-3». Шансов уцелеть нет

TNI: США и НАТО напуганы беспилотником «Герань-3». Шансов уцелеть нет

The National Interest | США Внедрение беспилотников “Герань-3” решительно переломило ход конфликта на Украине в пользу России, пишет TNI.

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