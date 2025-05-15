Военный блогер пишет о ликвидации в зоне СВО экс-депутата ВРУ, командира роты ВСУ Надежды Савченко В сети появились сообщения о том, что в зоне СВО ликвидирована небезызвестная Надежда Савченко.
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Военный блогер пишет о ликвидации в зоне СВО экс-депутата ВРУ, командира роты ВСУ Надежды Савченко В сети появились сообщения о том, что в зоне СВО ликвидирована небезызвестная Надежда Савченко.
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