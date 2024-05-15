Депутат рады усмотрел в визите Блинкена «психологический сигнал»

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко возложил на очередной визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев миссию «психологического сигнала», принцип работы которого ему неведом, но «наполнен содержанием и ресурсом», высказался он 14 мая.
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