Свыше 3,6 тысячи водителей такси прошли аттестацию в Подмосковье

Свыше 3,6 тысячи водителей такси прошли добровольную аттестацию в Подмосковье. Они подтвердили свои знания о правилах работы, расположении объектов инфраструктуры и порядка действия в чрезвычайных ситуациях.
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