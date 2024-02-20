Марина Александрова улетела с семьей на Мальдивы

Сегодня, когда страна оказалась в сложной ситуации, а также неожиданно выяснилось, что многие звездные россияне не испытывают патриотических чувств и с радостью променяли родину на заграницу, каждый шаг именитых актеров пристально отслеживается.
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