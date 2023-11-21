Политнавигатор Блогер-уголовник и иноагент Алексей Навальный и бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) оказались за решеткой, потому что нарушили правила, установленные властью.
Прилепин назвал Навального русским Ярошем и объяснил арест Стрелкова
Комментарии
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Регина Толстоброва
ну наказали и пусть сидит. ч то о нем говорить сейчас . Интересно. что за ним много подростков шло, пропускали занятия. И не пресекали долго это безобразие.
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6 час.
Владимир Байден
По 500рэ подростков покупали пачками
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3 час.
ГМ
Георгий Михалев
Ну с насральным все понятно, а вот с Гиркиным, что то не так.
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3 час.
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