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Царьград

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Легендарный генерал начал действовать: Окружение Покровска. Боевиков расстреливают в центре города. Сводка с фронтов СВО

Легендарный генерал начал действовать: Окружение Покровска. Боевиков расстреливают в центре города. Сводка с фронтов СВО

Бои на Донбассе постепенно перетекают к главным "непреступным" крепостям, в которые противник превращает мирные города.

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Комментарии
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Амара Карпова
Победа будет за РОССИЕЙ💯👊🙏🇸🇮только аккуратно с фамилиями генералов, враг не дремлет!!!
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18 час.

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