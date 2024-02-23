Скользящая опора для трубопроводов — правила выбора и монтаж

Скользящие опоры предназначены не только для фиксации труб в одном положении, что имеет существенное значении при сооружении бытовых и промышленных трубопроводов, но и для компенсации колебаний, возникающих вследствие изменения температурного режима или иных факторов.
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