По любимым местам известных астраханок проведут бесплатную экскурсию

В рамках летнего проекта Free Walking Tours. В эту пятницу, 9 августа, состоится бесплатная пешеходная экскурсия под названием «Астраханочка - жгучая смесь»: маршрут позволит узнать больше об истории родного города с непривычной стороны.
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