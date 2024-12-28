Никас Сафронов назвал причину, по которой он 10 лет пьёт снотворное: Дело в предательстве

Именитый художник рассказал, что десять лет пьёт снотворное из-за предательстваНародный художник России Никас Сафронов в преддверии Нового года рассказал "Ura.
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