МИД: Китай поддерживает прямые переговоры между Россией и Украиной

Китай поддерживает прямые переговоры между Российской Федерацией и Украиной. Об этом заявило министерство иностранных дел КНР заявило, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.
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