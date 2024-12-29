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Маск предложил установить на планете Марс прямую демократию

Маск предложил установить на планете Марс прямую демократию

На планете Марс после ее колонизации следует установить прямую демократию. Об этом заявил основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

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