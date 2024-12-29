Маск предложил установить на планете Марс прямую демократию

На планете Марс после ее колонизации следует установить прямую демократию. Об этом заявил основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).
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