Популярные антибиотики могут быть опасны для жизни

Ученые отметили, что пациентов нужно предупреждать о возможных рисках Учёные провели исследование, в ходе которого были проанализированы данные более 100 000 канадцев старше 66 лет, принимавших пероральные цефалоспорины и сульфаниламиды.
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