Военнослужащие ВС РФ прибыли в Дилижан для участия в конкурсе «Воин мира»

Военнослужащие ВС РФ прибыли в Дилижан для участия в конкурсе «Воин мира»

Церемония встречи российских конкурсантов состоялась в Военно-спортивном лицее имени Монте Мелконяна в городе Дилижан.

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