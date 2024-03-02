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Закон и Порядок

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OpenAI отвергла иск Илона Маска

OpenAI отвергла иск Илона Маска

Маск подал иск против OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана из-за коммерциализации компании. Там предположили, что поводом для иска могли стать «сожаления Илона о том, что он сегодня не участвует в работе компании»Основатель OpenAI Сэм Альтман (Фото: Justin Sullivan / Getty Images) Компания OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT) «категорически не согласна» с иском предпринимателя Илона Маска, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку.

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