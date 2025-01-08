25-й год на Дальнем Востоке: какой прогноз дают политологи

Как будут разворачиваться события на Дальнем Востоке в 2025 году, какие вызовы встанут перед губернаторами и что изменится в регионах? Редакция «ФедералПресс» задала политологам несколько вопросов о том, к чему стоит готовиться дальневосточникам и главам регионов ДФО в новом году.