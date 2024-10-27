Композитор Влади хочет лишить Лободу песен на русском языке

Певица Светлана Лобода может лишиться последнего, что у нее осталось — права на исполнение песен. Российский композитор Олег Влади добивается запрета на исполнение трека «К черту любовь», который он написал для певицы.
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