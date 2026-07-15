Север Столицы
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Север Столицы

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В Головинском районе построят шесть новых домов по программе реновации

В Головинском районе построят шесть новых домов по программе реновации

В Северном округе Москвы определились с подрядчиком, который займется возведением жилья для участников программы реновации.

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