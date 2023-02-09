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За каждый "штамп" по 10 тысяч. Кто разоряет алтайских предпринимателей

За каждый "штамп" по 10 тысяч. Кто разоряет алтайских предпринимателей

За каждый "штамп" по 10 тысяч. Кто разоряет алтайских предпринимателей Мелким предпринимателям, торгующим дешёвыми товарами, приходят иски на сотни тысяч рублей В России действует закон, регулирующий защиту прав на интеллектуальную собственность.

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