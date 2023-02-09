За каждый "штамп" по 10 тысяч. Кто разоряет алтайских предпринимателей Мелким предпринимателям, торгующим дешёвыми товарами, приходят иски на сотни тысяч рублей В России действует закон, регулирующий защиту прав на интеллектуальную собственность.