В Челябинске отменяют пять трамвайных маршрутов. Семь – изменят

В Челябинске меняются маршруты трамваев на четырех участках. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 1 июня начинаются ремонтные работы на четырех участках трамвайных путей: на улице Цвиллинга от Тимирязева до проспекта Ленина, включая переезд на проспекте; стрелочный узел «Каслинский» (перекресток Победы – Каслинская); на улице Черкасской от Аральской до шоссе Металлургов; на Свердловском тракте от трамвайного депо №2 до путепровода через реку Миасс.