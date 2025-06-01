«Важно мобилизовать внимательность общественности»: Олег Крюков о крушении пассажирского поезда в Брянской области

По последним данным семь человек погибли, пострадали 66, среди них три ребёнка По сообщению РЖД, сход с рельсов пассажирского поезда № 86, следовавшего по направлению Климов — Москва, произошёл в субботу в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области.