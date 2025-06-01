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Петербургский дневник

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«Важно мобилизовать внимательность общественности»: Олег Крюков о крушении пассажирского поезда в Брянской области

«Важно мобилизовать внимательность общественности»: Олег Крюков о крушении пассажирского поезда в Брянской области

По последним данным семь человек погибли, пострадали 66, среди них три ребёнка По сообщению РЖД, сход с рельсов пассажирского поезда № 86, следовавшего по направлению Климов — Москва, произошёл в субботу в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области.

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Комментарии
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ruslava Митькина
Сколько раз можно обращаться к властям не пускать в Россию укропов! Все  они ждуны и предатели, при любом удобном случае будут пакостить!
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