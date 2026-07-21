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Аргументы и Факты

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Дандыкин назвал последствия удара ВС РФ по компрессорной станции «Сумская»

Дандыкин назвал последствия удара ВС РФ по компрессорной станции «Сумская»

Российский удар по компрессорной станции «Сумская», которая является ключевым узлом газотранспортной системы Украины, почувствуют на себе предприятия, работа которых зависит от газа, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью с «Ленте.

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