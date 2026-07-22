Спецпредставитель Путина оценил энергетическую политику ЕС словами «зима близко»

Приближение зимы раскроет ошибочность решений Евросоюза (ЕС) в сфере энергетики, заявил спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X.
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