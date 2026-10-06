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Живая Кубань

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Количество убитых после налёта БПЛА на Московскую область выросло до двух человек. Под завалами разрушенного дома нашли тело дедушки

Количество убитых после налёта БПЛА на Московскую область выросло до двух человек. Под завалами разрушенного дома нашли тело дедушки

Количество убитых после налёта БПЛА на Московскую область выросло до двух человек. Под завалами разрушенного дома нашли тело дедушкиКоличество убитых в результате налёта БПЛА на Московскую область этой ночью увеличилось до двух человек.

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