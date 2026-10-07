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Могли уйти, но остались: восемь актрис нашего кино, простивших мужьям измены

Могли уйти, но остались: восемь актрис нашего кино, простивших мужьям измены

Измену актрисам чаще приходится играть, чем переживать. Но публичность, съёмки, гастроли и служебные романы делают этот сюжет реальностью и для тех, кто привык выходить на сцену под аплодисменты.

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