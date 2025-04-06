Эхо катастрофы Ту-154: Польша объявила охоту на русских судмедэкспертов

Можно ли теперь нашим людям спокойно летать на отдых в Турцию или Черногорию? Евгений Берсенев На фото: обломки самолета Ту-154, упавшего в районе Смоленска, 2010 год (Фото: Максим Шеметов/ТАСС) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Дмитрий Аграновский Следственная группа польской прокуратуры собирается объявить в розыск 43 российских судмедэкспертов, задействованных в экспертизе по делу о крушении в 2010 году под Смоленском самолета Ту-154 с Лехом Качиньским на борту.