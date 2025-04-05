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Власти РС БиГ выслали министра европейских дел Германии Люрманн

Власти РС БиГ выслали министра европейских дел Германии Люрманн

Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) объявили немецкого министра по делам Европы Анну Люрманн нежелательной персоной и поручили Министерству внутренних дел сопроводить её из Баня-Луки.

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