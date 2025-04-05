Власти РС БиГ выслали министра европейских дел Германии Люрманн

Новости внутренней и внешней политики в России

Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) объявили немецкого министра по делам Европы Анну Люрманн нежелательной персоной и поручили Министерству внутренних дел сопроводить её из Баня-Луки.