Власти РС БиГ выслали министра европейских дел Германии Люрманн

Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) объявили немецкого министра по делам Европы Анну Люрманн нежелательной персоной и поручили Министерству внутренних дел сопроводить её из Баня-Луки.
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