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Аргументы недели

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Новый мэр Керчи заменил флаг РФ, истрепавшийся при предшественниках

Новый мэр Керчи заменил флаг РФ, истрепавшийся при предшественниках

«Несмотря на сложную обстановку, считаю необходимым … следить за внешним видом флагов России, Крыма и Керчи», - объяснил он свою инициативу.

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