Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 082 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    поддерживаю! заигрался Соловьев! и , если раньше я стремился посмотреть его "шоу", то сейчас увы... надоел со своими ...Оскорбительные вы...
  • Air
    Хорошо погуляли жидобандеровцы  в киеве! Где этот пирожук террорист буданов или то же стал трупом №200!Россия покусилась...
  • Юрий Золотарев
    В "стагнации" вся бандероСРАНЬ!!! И ее нужно ДОБИВАТЬ!!Эксперт Подберезк...

«Идут, чтобы семью в тылу не грохнули» – ветеран СВО об изменившейся мотивации укронацистов

«Идут, чтобы семью в тылу не грохнули» – ветеран СВО об изменившейся мотивации укронацистов

Политнавигатор Даже украинские нацисты не хотят воевать за иностранное имущество, в которое превратилось их государство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С
Странник
зачем говорить ерунду? какую семью грохнули вна украине? особенно тех. кто сдались? автор, может мозг включить? или это начало обеления хохлов. Ну так и скажи, а не пиши фигню.
Ответить
13 час.
Аршак Меликджанян
а грохнут тех кто угрожает &quot;грохнуть&quot; его семью не судьба???????, враньё они сдаются когда кончаются патроны и оказывается, что все они повара....................
Ответить
12 час.
Николай Гончаров
Не стоит за чистую монету принимать ни одного слова тех, кто попал в плен. Попав на фронт, они не в воздух стреляют, а по городам и посёлкам
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх