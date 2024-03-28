Политнавигатор Даже украинские нацисты не хотят воевать за иностранное имущество, в которое превратилось их государство.
«Идут, чтобы семью в тылу не грохнули» – ветеран СВО об изменившейся мотивации укронацистов
Комментарии
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С
Странник
зачем говорить ерунду? какую семью грохнули вна украине? особенно тех. кто сдались? автор, может мозг включить? или это начало обеления хохлов. Ну так и скажи, а не пиши фигню.
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13 час.
Аршак Меликджанян
а грохнут тех кто угрожает "грохнуть" его семью не судьба???????, враньё они сдаются когда кончаются патроны и оказывается, что все они повара....................
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12 час.
Николай Гончаров
Не стоит за чистую монету принимать ни одного слова тех, кто попал в плен. Попав на фронт, они не в воздух стреляют, а по городам и посёлкам
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12 час.
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