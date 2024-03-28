«Идут, чтобы семью в тылу не грохнули» – ветеран СВО об изменившейся мотивации укронацистов

С Странник зачем говорить ерунду? какую семью грохнули вна украине? особенно тех. кто сдались? автор, может мозг включить? или это начало обеления хохлов. Ну так и скажи, а не пиши фигню.

Аршак Меликджанян а грохнут тех кто угрожает "грохнуть" его семью не судьба???????, враньё они сдаются когда кончаются патроны и оказывается, что все они повара....................