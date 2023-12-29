Смоляне встретились с руководством кофейного производства, которое отравляло жизнь жителям целого микрорайона

Инициатором диалога предприятия, которое беспокоит смолян с Краснинского шоссе, стал Игорь Ляхов Председатель Смоленской облдумы, секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов инициировал встречу руководства «Лалибела Кофе» с жителями Смоленска.
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