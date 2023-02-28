О чем фейк Румыния стягивает боевую технику на границу с Молдавией. Об этом сообщает блогер Владислав Поздняков, неоднократно замеченный в распространении фейков.
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