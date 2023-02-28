Закон и Порядок

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Фейк: Румыния стягивает боевую технику на границу с Молдавией

Фейк: Румыния стягивает боевую технику на границу с Молдавией

О чем фейк Румыния стягивает боевую технику на границу с Молдавией. Об этом сообщает блогер Владислав Поздняков, неоднократно замеченный в распространении фейков.

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