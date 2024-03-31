Народный адвокат обеспокоен способом приостановки вещания Canal 5 и Maestro FM

Народный адвокат Республики Молдова Чеслав Панько выражает обеспокоенность применением нового правового механизма, который привел к временной приостановке деятельности телеканала Canal 5 и радиостанции Maestro FM.
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